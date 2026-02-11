全民權證／大量 二檔活跳跳

經濟日報／ 記者魏興中整理

大量科技（3167）昨（10）日股價受惠切入台積電CoPoS先進封裝供應鏈題材發酵，吸引買盤大舉追捧，拉動股價開高走高，終場大漲9.54%、收275.5元，創歷史新高，表現亮麗。

大量主力產品為PCB成形與鑽孔設備，近年積極跨足半導體量測設備領域。法人指出，大量AI伺服器、交換器等高階PCB應用產品需求強勁，帶動PCB高階背鑽設備需求，使大量1月營收創歷史新高。

此外，台積電持續推進先進封裝技術，繼CoWoS後，最新的CoPoS也蓄勢待發，大量因打入首波供應鏈名單，吸引買盤大舉追捧。權證發行商建議，看好大量後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%內（含）、距到期日逾四個月的相關認購權證進行布局。

（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 權證 PCB
