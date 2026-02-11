全民權證／創意 選價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

創意（3443）傳出特斯拉A15專案訂單優於預期，更取得下一代A16專案，及Dojo 3訂單，加上Google CPU具高度成長潛力，法人調高2027年獲利預估值，目標價同步上修。

先前法人預估創意A15出貨量約100萬顆，主要採用保守情境，但供應鏈調查發現，AI5訂單預期接近150萬顆，毛利率預計可達20%，略高於預期。

下一代AI6專案也啟動，預計同樣由創意負責，未見市占率流失給韓國競爭對手，法人預計2028年量產，毛利率與前一代相當。

特斯拉已恢復Dojo 3設計工作，由創意負責量產服務，近期開始向下游廠商預訂產能，2027年上半年量產。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與行情。

（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 毛利率
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

AI 投資信心重振 10檔高「輝達」題材 ETF 一次看

預期美製進口車關稅降至零！台灣六家車廠計畫導入美規車、市占率挺進兩成

特斯拉副總裁：中AI訓練中心投用 算力滿足目前需求

比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

相關新聞

春節期貨保證金調高

期交所考量2026年春節假期休市長達11日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，鑑於以往春節假期採行...

期貨商論壇／黃金期 長線看多

黃金經歷月初的史詩級拋售與隨後的強勁反彈，目前行情進入新階段。黃金期貨近期延續反彈，站回5,000美元，白銀期貨亦回升至...

期貨商論壇／匯率期 靈活布局

近期匯率期貨市場在美國經濟數據與全球資金流向交錯影響下，出現趨勢分化，美元仍是整體市場的核心定錨，美國就業與消費數據維持...

台光電、景碩 權證認購熱

蛇年台股今（11）日封關，近日長假前的賣壓陸續湧出，法人則趁勢吸納績優股籌碼，尤其元月營收創高者最受青睞，法人買超指標股仍為搭上AI旋風的業績成長族群，有望在馬年開紅盤後展現含金量；相關權證可留意布局時機。

金像電、台燿 權證四檔衝鋒

金像電（2368）、台燿（6274）元月營收表現亮眼，法人近期仍積極加碼，有抱股過年等馬年繼續淘金意味。權證發行商表示，...

雙鴻績優 權證挑逾五個月

台股昨（10）日隨美股持續反彈，衝破33,000點關卡，締造歷史新猷。雙鴻（3324）等元月營收創高個股，持續吸引法人買...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。