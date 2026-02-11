全民權證／創意 選價內外15%
創意（3443）傳出特斯拉A15專案訂單優於預期，更取得下一代A16專案，及Dojo 3訂單，加上Google CPU具高度成長潛力，法人調高2027年獲利預估值，目標價同步上修。
先前法人預估創意A15出貨量約100萬顆，主要採用保守情境，但供應鏈調查發現，AI5訂單預期接近150萬顆，毛利率預計可達20%，略高於預期。
下一代AI6專案也啟動，預計同樣由創意負責，未見市占率流失給韓國競爭對手，法人預計2028年量產，毛利率與前一代相當。
特斯拉已恢復Dojo 3設計工作，由創意負責量產服務，近期開始向下游廠商預訂產能，2027年上半年量產。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與行情。
（中國信託證券提供）
