期貨商論壇／匯率期 靈活布局

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 靈活布局。路透
匯率期 靈活布局。路透

近期匯率期貨市場美國經濟數據與全球資金流向交錯影響下，出現趨勢分化，美元仍是整體市場的核心定錨，美國就業與消費數據維持韌性，使市場對聯準會短期內大幅轉向寬鬆的期待降溫。美元指數在高檔區間震盪，反映資金一方面押注美國利率維持相對優勢，另方面亦為未來政策轉折預留空間。

在此背景下，日圓期貨持續承壓，日本央行政策正常化進程緩慢，與美國利差長時間維持高檔，使日圓在利差交易中仍扮演主要融資貨幣角色。雖然官方不時釋放關注過度貶值訊號，但只要實質政策工具未明顯轉向，日圓期貨的反彈多半仍停留在技術性修正層次。

歐元期貨則呈現相對中性的整理格局，歐元區經濟復甦動能有限，歐元期貨多空力量拉鋸，短線走勢更易受美元波動牽動。

人民幣期貨方面，市場焦點持續放在中國經濟修復速度與政策托底力度，官方透過中間價與流動性工具穩定預期，使人民幣呈現有管理的緩步波動格局。

當前匯率期貨市場並非單一趨勢主導，而是反映各主要經濟體政策差異與資金配置邏輯，美元仍居主導地位，日圓與歐元分別承受結構性壓力與震盪整理，人民幣以穩為主，投資人可透過匯率期貨從中尋找獲利機會。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 市場 美國經濟
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬克宏示警美國敵意仍在 籲歐盟加強經濟改革擴大戰略投資

美國輸台保健食品關稅恐大降！業界憂委製訂單被收回 盼緩步調降

比亞迪提訴川普政府 要求退還所有繳納關稅

追求淨零 三總+台北中山等導入數位化碳管理工具 掌握溫室氣體排放

相關新聞

春節期貨保證金調高

期交所考量2026年春節假期休市長達11日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，鑑於以往春節假期採行...

期貨商論壇／黃金期 長線看多

黃金經歷月初的史詩級拋售與隨後的強勁反彈，目前行情進入新階段。黃金期貨近期延續反彈，站回5,000美元，白銀期貨亦回升至...

期貨商論壇／匯率期 靈活布局

近期匯率期貨市場在美國經濟數據與全球資金流向交錯影響下，出現趨勢分化，美元仍是整體市場的核心定錨，美國就業與消費數據維持...

台光電、景碩 權證認購熱

蛇年台股今（11）日封關，近日長假前的賣壓陸續湧出，法人則趁勢吸納績優股籌碼，尤其元月營收創高者最受青睞，法人買超指標股仍為搭上AI旋風的業績成長族群，有望在馬年開紅盤後展現含金量；相關權證可留意布局時機。

金像電、台燿 權證四檔衝鋒

金像電（2368）、台燿（6274）元月營收表現亮眼，法人近期仍積極加碼，有抱股過年等馬年繼續淘金意味。權證發行商表示，...

雙鴻績優 權證挑逾五個月

台股昨（10）日隨美股持續反彈，衝破33,000點關卡，締造歷史新猷。雙鴻（3324）等元月營收創高個股，持續吸引法人買...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。