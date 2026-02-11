期貨商論壇／匯率期 靈活布局

近期匯率期貨市場在美國經濟數據與全球資金流向交錯影響下，出現趨勢分化，美元仍是整體市場的核心定錨，美國就業與消費數據維持韌性，使市場對聯準會短期內大幅轉向寬鬆的期待降溫。美元指數在高檔區間震盪，反映資金一方面押注美國利率維持相對優勢，另方面亦為未來政策轉折預留空間。

在此背景下，日圓期貨持續承壓，日本央行政策正常化進程緩慢，與美國利差長時間維持高檔，使日圓在利差交易中仍扮演主要融資貨幣角色。雖然官方不時釋放關注過度貶值訊號，但只要實質政策工具未明顯轉向，日圓期貨的反彈多半仍停留在技術性修正層次。

歐元期貨則呈現相對中性的整理格局，歐元區經濟復甦動能有限，歐元期貨多空力量拉鋸，短線走勢更易受美元波動牽動。

人民幣期貨方面，市場焦點持續放在中國經濟修復速度與政策托底力度，官方透過中間價與流動性工具穩定預期，使人民幣呈現有管理的緩步波動格局。

當前匯率期貨市場並非單一趨勢主導，而是反映各主要經濟體政策差異與資金配置邏輯，美元仍居主導地位，日圓與歐元分別承受結構性壓力與震盪整理，人民幣以穩為主，投資人可透過匯率期貨從中尋找獲利機會。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）