期貨商論壇／黃金期 長線看多

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 （路透）
黃金經歷月初的史詩級拋售與隨後的強勁反彈，目前行情進入新階段。黃金期貨近期延續反彈，站回5,000美元，白銀期貨亦回升至80美元附近。儘管價格重返5,000美元，但目前上漲行情會變得比較動盪。

近期行情波動放大，研判這並非長期牛市的終結，而是為消化前期噴發式漲幅所進行的必要休整，金價在衝擊新高前，勢必要經歷一段「持有」時間。然而，支撐長線牛市的核心邏輯「貨幣貶值交易」依然完好，美元指數在短暫的反彈後又開始疲軟，只要弱勢美元環境持續，貴金屬長線看漲的底氣就依舊存在。

值得留意的是，據世界黃金協會（WGC）最新數據，1月全球實物黃金ETF吸金達19億美元，創下單月歷史新高，推動總資產規模突破6,690億美元，北美市場黃金ETF持倉增加43.4公噸至2,138.6公噸，歐洲市場持倉增加12.9公噸至1,432.2公噸，亞洲市場增加62公噸至498.8公噸，其他市場增加1.8公噸至75.1公噸，這顯示來自北美、歐洲與中國的機構資金仍源源不絕湧入。

對於後市，仍可對黃金保持樂觀，但面對波動加大，可適度減少槓桿使用，增加帳戶保證金，轉為投資黃金ETF等等。鑑於上方壓力沉重，可耐心等待金價回測支撐不破時，再行布局或使用ETF來抵抗較大波動。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 市場
