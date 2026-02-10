全球債市最新動態及展望分析 投資級債淨流入居冠

就業數據疲軟，債市多數上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，自2026年1月30日至2月4日止近一周，投資級債仍保持淨流入且力道有增溫跡象、以131.7億美元居冠；其次是非投資級債淨流入7.2億美元。

安聯投信表示，美國職位空缺數降至2020年以來最低，1月企業裁員人數年比增加逾一倍，並創2009年以來歷年同期新高。整體債市在公債殖利率走升與避險情緒激勵下，多數收漲，其中，新興市場主權債表現相對突出。

在非美市場部份，安聯投信表示，歐洲央行如預期所料維持利率不變，行長拉加德淡化歐元升值影響，再次強調通膨處於理想位置；英國央行以5比4投票結果決定維持利率不變，政策立場較市場預期更偏鴿派。行長貝利似乎認可市場對3月降息機率為50%的預期。

安聯投信表示，整體來看，投資級債走勢上揚、伴隨的資金淨流入亦大幅增加；非投資級債具韌性；新興債市則因股市波動升溫，新興貨幣小幅回落而出現波動。

展望後市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，全球經濟很可能將以大致符合其潛在成長率速度持續擴張。美國仍是全球最具主導地位的經濟體；歐元區與日本成長預期將略高於潛在水準，主要受惠於擴張性財政政策支持。

目前總體經濟環境，可能為未來一年企業獲利正向成長奠定基礎，同時也提供獲取風險溢酬機會。過去幾年來，投資人面對不確定性上升，儘管政治風險仍高，但仍有理由相信，圍繞著貿易政策、關稅以及地緣政治緊張局勢部分不確定性，可能會逐步緩解。

謝佳伶表示，聚焦成長主軸布局的偏多策略不變，可以多元配置，如跨領域、多重資產方式布局，對抗驟然波動，持續參與結構行情：首先以複合資產做核心配置，對市場跟漲抗跌，兼顧收益及潛在資本利得。其次以複合債為主，搭配高評級、中短天期債券，建構收益布局，有助緩和市場波動。

謝佳伶表示，美國非投資等級債目前殖利率仍高於6.5%，相對股票波動度較低，今年仍可望貢獻穩定票息報酬。信用基本面穩健，再融資壓力有限，企業資產負債表保持紀律，市場信用品質結構持續改善。預期新券供給穩定、利差維持低檔，違約率可望繼續低於歷史平均。