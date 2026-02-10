全球股市震盪加劇！春節美股不打烊 永豐金證券推完整美股2.0功能

球金融市場在「聯準會新任主席上任」與「川普TACO交易效應」的雙重推動下，近期波動加劇，正值台股2月11日起進入11天春節連假，永豐金證券宣布春節期間美股交易不打烊，同步推出大戶投美股2.0首次全面升級，以五大全新功能，在新年打造頂尖的一站式美股下單平台。

過年期間海外交易量依舊火紅。根據永豐金證券內部統計，去年元月放7天春節連假，但當月複委託交易量與2025年每月平均交易量近乎相當，表現毫不遜色。顯示複委託用戶過年期間美股不交易不中斷，秉於「假期不休市」心理，參與全球科技、品牌與產業龍頭成長。

永豐金證券更發現，不少投資人過年交易美股，會將年終獎金或紅包直接投入。2026年是「AI Agent代理人」正式啟動元年，投資決策將從「手動查資料」邁向「由科技自動整理與判讀資訊」的新時代，大戶投美股2.0為此全新重量級升級，多項功能獨家呈現。

其中，全新「大戶投APP」美股2.0完善整合美股毫秒報價、戰略選股、行情判讀、盯盤、到線圖，獨家解決三大痛點成為投資人「第二大腦」。

第一解決痛點，「美股毫秒報價」價格全自動跳動提醒，與華爾街脈動毫秒對齊，無差距掌握盤中關鍵價位變化；搭配獨家頂規「9+23」技術指標模組，運用MA、布林通道與CDP等9大主圖指標，與KDJ、MACD與乖離率等23項副圖指標，專業美股投資人可精密解析趨勢底層邏輯。

第二解決痛點，「美股標的選擇大海撈針」，大戶投APP美股2.0推出《四大戰略「選」》新功能，分別為：1.市場熱股快選、2.基本面選股、3.趨勢動能選股與4,Barra量化因子選股，分別為短線抓活躍股的交易者、價值投資者、波段強勢股操作者與喜愛多元變數的精準選股者訂製，一鍵高效選股，為不同投資風格精準定位。

第三解決痛點，新手美股投資人愛從生活找標的，但往往美股看盤工具多元又複雜，不僅進入門檻高，又缺乏美股即時報價。全新大戶投APP美股2.0獨家推出「分析師評級指南針」統整權威分析師評級資料庫，透過獨家設計1~5分指針，一眼了解個股目前偏空、中性或樂觀的市場評價；搭配「美股市場焦點儀表板」，觀察大盤漲跌分布、產業熱力圖與財經新聞焦點，判斷趨勢。