期貨商論壇／日月光期 後市俏
日月光投控（3711）近日法說釋出重大營運利多，宣布上調LEAP全年營收指引23%、至32億美元，並計畫將CoWoS先進封裝月產能從目前的9,000片倍增至年底的2萬片。此外，受惠ATM產能利用率提升、產品組合改善及有利的匯率且先進封裝產能吃緊因素帶動，去年第4季毛利率19.5%、營益率9.9%，均優於市場預期。
法人指出，AWS的Trainium 3 AI ASIC與AMD的Venice CPU將成為擴產後的早期主要客戶。同時，公司也預期受惠輝達Blackwell GPU的CP測試外包訂單，意味在GPU成品測試業務取得初步且重要的進展。
隨著測試業務高速成長以及先進封裝產能開出，高毛利產品比重提升將直接優化獲利結構。另一方面，旗下轉投資Ainos也攜手盟立打造具備嗅覺的新世代機器人，顯示集團在AI應用領域的多元布局持續發酵。
再由技術面來看，日月光投控期貨自1月以來，連續紅K搭配放量表現，成功突破維持近兩個月的橫盤整理區間上緣，指數隨後沿著5日均線震盪走升，波段高點持續墊高，均線架構呈現多頭排列，成交量亦隨著攻勢適度放大，顯示多方動能穩定，整體多頭結構仍具延續性，加上今年資本支出將有望續創歷史新高，因此建議以樂觀看待日月光投控期貨後市表現。（國票期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
