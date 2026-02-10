期貨商論壇／黃金期 靈活布局

黃金在美元走強、投資人消化美國總統川普提名華許出任Fed主席的消息下，現貨價一度回落至每盎司4,394美元，反映市場對「較高實質利率、偏向縮表」政策組合的擔憂。隨籌碼與情緒逐步沉澱，市場以更中性的視角，評估在高利率與高波動環境下的合理價位區間。

黃金在短線劇烈盤整後，逢低布局與官方買盤重新浮現，為金價提供下檔支撐。中國人行公布1月再增持4萬盎司黃金，將連續買金紀錄延長至第15個月，顯示在價格創高、波動放大的情況下，官方部門仍視黃金為長期戰略儲備資產。在全球央行買盤、通膨與地緣風險未解下，近期暴跌與保證金上調所帶來的回檔，或為多頭格局中短線激烈震盪重整，金價嘗試在新的高檔區間中尋找平衡。

對具備基本投資概念的投資人而言，台灣期貨交易所推出的「黃金期貨契約（GDF）」與「台幣黃金期貨契約（TGF）」提供結合槓桿效益與雙向操作的專業平台，所需原始保證金分別為3,490美元、13萬台幣。

透過期貨市場，投資人可靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢，或於重要消息面波動時進行對沖。面對央行買盤增溫、美元續弱、地緣風險上行，透過台灣期交所黃金期貨進行策略性布局，有助於提升投資組合的收益機會與抗震能力。

