台指期 有望挑戰新高

台股昨（9）日開高收高，終場指數勁揚621點、收在32,404點，為史上第十大單日漲點；台指期也大漲862點、至32,651點，正價差達246.38點。期貨商表示，台指期重新回到短、中、長期均線之上，且所有均線皆呈現上揚，在跌破下方月線前，有望再度挑戰新高點。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨多單增加578口至2,606口，其中外資淨空單減少1,517口至23,585口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加1,271口至936口。

其中，昨日外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為4.3萬餘口，買權OI增量大於賣權；周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為悲觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股形成小型W多方結構，目前在2月6日低點不被跌破下，短線拉回可以偏多操作。

元富期貨認為，昨日受到美國股市全面反彈激勵，台指期跳空開高超過千點收復所有均線，資金再度回流記憶體、散熱及測試介面等族群，帶動指數終場大漲；指數目前重新回到短、中、長期均線之上，且所有均線皆呈現上揚，在跌破下方月線前，有望再度挑戰新高點。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，2月第二周周三結算的大量區買權OI落在33,000點，賣權最大OI落在31,800點；月買權最大OI落在35,000點，月賣權最大OI落在27,000點。

整體來說，台股目前真正的重點，在於資金是否願意在封關前持續追價而非只做短線回補，距離封關僅剩二個交易日，今年是否有機會挑戰甚至收在33,000點附近的歷史高點，取決於美股修正後的續航力道。