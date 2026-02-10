金銀商品 權證選逾五個月

國際地緣政治風險升溫、投資組合避險需求增加，加上各國紛紛增持黃金儲備，激勵金價強勢走揚，連動銀價也不斷走高，使黃金與白銀成為全球高度關注的商品，連動相關認購權證交投火熱。

去(2025)年12月強勁的黃金價格走勢，今年元月出現加速跡象，直到1月底才拉回修正。法人指出，由於目前黃金價格仍屬強勢整理，且趨勢上仍處多頭格局，加上各項有利的因素將持續發酵，黃金後市並不看淡。

外資瑞銀證券指出，由於市場對美國聯準會獨立性的擔憂，加上地緣政治緊張局勢加劇、且更廣泛的政策和政治不確定性等因素，推動避險和多元化資金流入黃金市場，甚至資金還從其他資產轉向黃金，推動金價欲小不易。

儘管黃金價格高處不勝寒，不過瑞銀認為，至少在2月中旬農曆春節假期之前，金價上漲趨勢仍難抵擋，做多黃金仍是正確的策略；另外，從指標來看，瑞銀預期投資人仍有加倉的空間，黃金後市仍相對看漲。

白銀方面，價格走勢幾與黃金同步，在今年急速狂噴後出現回檔修正走勢，不過近幾日價格已有觸底彈升的態勢。由於白銀多用於工業用途，奢侈品市場也是消費大宗，有強勁需求作為支撐，後市行情也持續看漲。

權證發行商建議，看好黃金、白銀等後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%內、剩餘天數超過五個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。