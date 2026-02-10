旺宏、宜鼎 權證四檔有錢途

記憶體大廠旺宏（2337）、工控儲存大廠宜鼎（5289）近日相繼交出亮眼的營收成績單，受惠於產品價格調漲與工業級AI需求落地，法人看好兩大廠商今年營收、獲利將續創高峰，股價更在資金簇擁下展現多頭氣勢。

旺宏公布1月合併營收達30.17億元，月增14.6％、年增達51.4％，創下近39個月以來新高。營運長表示，隨著三星等大廠淡出低容量NOR Flash市場，旺宏憑藉寡占地位成功調漲報價，帶動毛利率重回24％以上。

此外，旺宏投入220億元擴產計畫效果顯現，12吋廠產能預計將提升至每月3萬片，積極承接AI伺服器與車載電子的缺口。法人指出，旺宏基本面已走出谷底，近期多家法人評等將目標價上修至90元以上，股價突破整理區後具備想像空間。

宜鼎則穩坐工控AI市場龍頭。2026年初宜鼎受惠於邊緣AI專案大量進入收割期，加上與輝達、Intel及Qualcomm等大廠在機器人平台（如Jetson AGX Thor）緊密合作，成功帶動DRAM與NAND產品組合轉向高毛利應用。

市場預估，宜鼎2026年營收有望續寫歷史新高。由於宜鼎與三星關係緊密，在記憶體顆粒供給吃緊的環境下，仍能確保貨源穩定，成為其維持獲利的關鍵護城河。法人分析，宜鼎股價目前站穩歷史高檔，技術面呈現強勢攻擊形態，本土法人上調目標價至1,100元。權證發行商建議，針對旺宏與宜鼎的強勁走勢，偏好高槓桿操作的投資人，可挑選價外20％內、剩餘天數120天以上的標的參與個股多頭行情。