全民權證／台積 挑價內外5%

台積電（2330）昨（9）日在各路市場多頭買盤點火帶動下，股價開高收高，終場上漲35元、收1,815元，呈現「價漲量增」格局，股價也蓄勢將再改寫歷史新猷。

AI需求暢旺，國際大廠紛紛加入AI軍備競賽，使台積電備受內外資看好，目前法人圈看台積電股價，以里昂的3,030元最高，其次依序為晨星的2,700元、高盛的2,600元、花旗的2,600元、與瑞銀的2,500元。由於2,000元已成為法人預估台積電的地板價，加上國際投資人看台股，僅有台積電最具代表性，在國際熱錢的潮湧下，台積電後市正向樂觀。權證商建議投資人，可挑選價內外5%內、距到期日超過三個月的相關認購權證布局。（中國信託證券提供）

