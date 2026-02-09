全民權證／智邦 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

智邦（2345）受惠美系四大雲端服務供應商（CSP）2026年維持強勁資本支出，加上800G交換器貢獻度增加，法人看好今年獲利持續成長。

智邦元月營收215.2億元，月減17.3%，年增71.8%，主因在於美系客戶提前拉貨，部份關鍵零組件也出現缺貨狀況，法人預期2月仍受工作天數影響，3月營收才有機會回升。

原先市場預期智邦第1季因淡季效應及美系大客戶產品轉換，營收可能雙位數季減，但隨AI加速卡需求維持強勁，及新的美系大客戶開始貢獻營收，法人評估或有平滑淡季效應，僅季減個位數百分比。權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日90天以上的認購權證。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 智邦 權證
