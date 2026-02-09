全民權證／智邦 瞄準逾90天
智邦（2345）受惠美系四大雲端服務供應商（CSP）2026年維持強勁資本支出，加上800G交換器貢獻度增加，法人看好今年獲利持續成長。
智邦元月營收215.2億元，月減17.3%，年增71.8%，主因在於美系客戶提前拉貨，部份關鍵零組件也出現缺貨狀況，法人預期2月仍受工作天數影響，3月營收才有機會回升。
原先市場預期智邦第1季因淡季效應及美系大客戶產品轉換，營收可能雙位數季減，但隨AI加速卡需求維持強勁，及新的美系大客戶開始貢獻營收，法人評估或有平滑淡季效應，僅季減個位數百分比。權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日90天以上的認購權證。（永豐金證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。