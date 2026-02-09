全民權證／日月光 兩檔有戲

日月光投控（3711）日前法說會釋出利多，受惠AI伺服器與高效能運算需求超預期，2026年將是「先進封測爆發年」。日月光宣布上調先進封測年度營收目標至32億美元，較去年近乎翻倍，且計畫投入史上新高的70億美元資本支出，展現對中長期成長的強大信心。

日月光法說後，內外資法人紛紛調升評等，目標價最高上看400元。日月光憑藉在CoWoS及先進測試領域的領先地位，2026年EPS有望挑戰16.95元新高。市場分析，隨著先進封裝產能利用率滿載，毛利率將進入24％至30％的結構性改善區間。權證商建議，看好日月光投控的投資人，可挑選價內外20％內、到期日120天以上的認購權證。（兆豐證券提供）

