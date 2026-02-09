2月電子期、金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北9日電

台北股市今天上漲621.7點，收32404.62點。2月電子期收2005.1點，上漲62.6點，正價差19.29點；2月金融期收2472.6點，上漲39.6點，正價差11.54點。

2月電子期以2005.1點作收，上漲62.6點，成交464口。3月電子期以2005.45點作收，上漲61.05點，成交22口。

電子現貨以1985.81點作收，上漲43.35點；2月電子期貨與現貨相較，正價差19.29點。

2月金融期以2472.6點作收，上漲39.6點，成交653口。3月金融期以2478.8點作收，上漲40點，成交14口。

金融現貨以2461.06點作收，上漲26.79點；2月金融期貨與現貨相較，正價差11.54點。實際收盤價以期交所公告為準。

相關新聞

期貨商論壇／國泰金期 有看頭

2025年金融市場遭遇川普對等關稅、新台幣升值風暴影響，所幸股市再現多頭榮景，去年13家金控稅後純益5,863.2億元，...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

黃金市場在年初上演驚心動魄的一幕。1月29日金價衝上每盎司5,594美元的歷史新高，隨後因美國聯準會人事變動與地緣政治影...

台指期震盪整理偏多 期貨商：美股走勢成關鍵

台股上周五（6日）震盪劇烈，終場指數下跌18點、跌幅0.06%、收在31,782點；台指期下跌95點、至31,807點，...

創意、京元電 選長天期

台股上周五（6日）買盤拉尾盤，終場小跌18點，收31,782點，周線終止連六紅。發行券商指出，看好創意（3443）、京元...

穩懋、旺矽 四檔閃金光

穩懋（3105）與旺矽（6223）業務具成長空間，趁盤勢波動大，權證發行商認為，可挑槓桿比率略大，價外在10~15%的相...

全民權證／矽力 押價內外15％

法人評估，電源管理晶片大廠矽力*-KY（6415），今（2026）年第1季營收會季減約15%，主要源自農曆春節假期工作天...

