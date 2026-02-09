2月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲621.7點，收32404.62點。2月電子期收2005.1點，上漲62.6點，正價差19.29點；2月金融期收2472.6點，上漲39.6點，正價差11.54點。
2月電子期以2005.1點作收，上漲62.6點，成交464口。3月電子期以2005.45點作收，上漲61.05點，成交22口。
電子現貨以1985.81點作收，上漲43.35點；2月電子期貨與現貨相較，正價差19.29點。
2月金融期以2472.6點作收，上漲39.6點，成交653口。3月金融期以2478.8點作收，上漲40點，成交14口。
金融現貨以2461.06點作收，上漲26.79點；2月金融期貨與現貨相較，正價差11.54點。實際收盤價以期交所公告為準。
