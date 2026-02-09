快訊

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

2月台股期指漲862點

中央社／ 台北9日電

台北股市今天終場漲621.7點，收32404.62點。2月台指期以32651點作收，上漲862點，與現貨相較，正價差246.38點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨31789點、3月期貨31843點。

台股今天終場漲621.7點，收32404.62點，成交金額新台幣6308.8億元。

2月台指期貨以32651點作收，漲862點，成交5萬9449口；3月期貨以32710點作收，漲867點，成交4251口。實際收盤價格以期交所公告為準。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電（2330）領軍！台股大漲逾800點…網友喊年底見4萬點：AI只是開始

台股早盤大漲近900點 台積電大漲55元回到前波新高

金蛇年封關日上漲機率8成 法人看好抱股過年首選有息收保護的台股ETF

道瓊強彈千點台指期夜盤大漲 投顧：台股迎續攻氣氛

相關新聞

期貨商論壇／國泰金期 有看頭

2025年金融市場遭遇川普對等關稅、新台幣升值風暴影響，所幸股市再現多頭榮景，去年13家金控稅後純益5,863.2億元，...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

黃金市場在年初上演驚心動魄的一幕。1月29日金價衝上每盎司5,594美元的歷史新高，隨後因美國聯準會人事變動與地緣政治影...

台指期震盪整理偏多 期貨商：美股走勢成關鍵

台股上周五（6日）震盪劇烈，終場指數下跌18點、跌幅0.06%、收在31,782點；台指期下跌95點、至31,807點，...

創意、京元電 選長天期

台股上周五（6日）買盤拉尾盤，終場小跌18點，收31,782點，周線終止連六紅。發行券商指出，看好創意（3443）、京元...

穩懋、旺矽 四檔閃金光

穩懋（3105）與旺矽（6223）業務具成長空間，趁盤勢波動大，權證發行商認為，可挑槓桿比率略大，價外在10~15%的相...

全民權證／矽力 押價內外15％

法人評估，電源管理晶片大廠矽力*-KY（6415），今（2026）年第1季營收會季減約15%，主要源自農曆春節假期工作天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。