全民權證／勤誠 挑逾三個月

勤誠（8210）今（2026）年首季受惠美系客戶對機櫃產品需求強勁，通用／存儲型伺服器需求提升、HGX維持強勁，營運前景看好。勤誠今年有多個CSP業者新產品開案，非CSP業者訂單陸續成長中。

2026年勤誠非CSP客戶HGX訂單出貨比重將大增，因下游組裝廠客戶獲獨家供應訂單，加上AWS仍對HGX伺服器需求強勁，今年HGX伺服器出貨量將達9-10萬台，年增40%。馬國廠今年第3季開始放量，除機櫃產品出貨量將大增外，既有CSP客戶訂單也將大增，且大陸AI／ASIC訂單將於農曆年後開標。權證券商建議，看好勤誠後市股價表現的投資人，可利用價外10~15%、操作天期逾90天的商品介入。（元大證券提供）

