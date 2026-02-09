全民權證／日月光 兩檔看旺

日月光投控（3711）今年第1季營收預估優於過往季節性，LEAP全年營收指引上調23%，年增100%，Mainstream成長則將與2025年相近。今年ATM結構性毛利率區間24-30%，今年下半年將達區間上緣，主因營收規模擴大、更有利的價格環境及測試業務高速成長。

法人估今年CoWoS營收將增三倍，月產能將自目前9,000片增至今年底的2萬片；其中，AWS的Trainium 3 AI ASIC與AMD的Venice CPU將為早期客戶。預期公司將受惠來自輝達Blackwell GPU的CP測試外包訂單，將在GPU成品測試業務獲初步進展。權證券商建議，若看好日月光投控表現，可用價外15%左右、操作天期逾120天的商品介入。（凱基證券提供）

