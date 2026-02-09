全民權證／日月光 兩檔看旺

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

日月光投控（3711）今年第1季營收預估優於過往季節性，LEAP全年營收指引上調23%，年增100%，Mainstream成長則將與2025年相近。今年ATM結構性毛利率區間24-30%，今年下半年將達區間上緣，主因營收規模擴大、更有利的價格環境及測試業務高速成長。

法人估今年CoWoS營收將增三倍，月產能將自目前9,000片增至今年底的2萬片；其中，AWS的Trainium 3 AI ASIC與AMD的Venice CPU將為早期客戶。預期公司將受惠來自輝達Blackwell GPU的CP測試外包訂單，將在GPU成品測試業務獲初步進展。權證券商建議，若看好日月光投控表現，可用價外15%左右、操作天期逾120天的商品介入。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 權證 日月光
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

SIA 看旺全球市場 半導體今年銷售1兆美元

日月光投控去年每股純益9.37元

日月光投控2025年每股賺9.37元 創3年高點

聯發科、日月光 權證認購夯

相關新聞

台指期震盪整理偏多 期貨商：美股走勢成關鍵

台股上周五（6日）震盪劇烈，終場指數下跌18點、跌幅0.06%、收在31,782點；台指期下跌95點、至31,807點，...

期貨商論壇／國泰金期 有看頭

2025年金融市場遭遇川普對等關稅、新台幣升值風暴影響，所幸股市再現多頭榮景，去年13家金控稅後純益5,863.2億元，...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

黃金市場在年初上演驚心動魄的一幕。1月29日金價衝上每盎司5,594美元的歷史新高，隨後因美國聯準會人事變動與地緣政治影...

創意、京元電 選長天期

台股上周五（6日）買盤拉尾盤，終場小跌18點，收31,782點，周線終止連六紅。發行券商指出，看好創意（3443）、京元...

穩懋、旺矽 四檔閃金光

穩懋（3105）與旺矽（6223）業務具成長空間，趁盤勢波動大，權證發行商認為，可挑槓桿比率略大，價外在10~15%的相...

全民權證／矽力 押價內外15％

法人評估，電源管理晶片大廠矽力*-KY（6415），今（2026）年第1季營收會季減約15%，主要源自農曆春節假期工作天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。