全民權證／矽力 押價內外15％
法人評估，電源管理晶片大廠矽力*-KY（6415），今（2026）年第1季營收會季減約15%，主要源自農曆春節假期工作天數減少影響的淡季效應。但今年營運隨陸車載持續加溫、重奪手機市占率，且其餘產品線不致再形惡化等原因，看好今年營運將迎谷底翻揚契機。
矽力*-KY 2026年下半年營收年成長率將重回20-30%目標區間，毛利率將重回50-55%中上緣，車用今年營收將年增50%，營收占比挑戰20%，資料中心業績將成長，2027年AI Server CPU/GPU V-Core產品開始放量。權證券商建議，看好矽力*-KY後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日逾四個月的認購權證，參與這波偏多行情。（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。