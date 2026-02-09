全民權證／矽力 押價內外15％

法人評估，電源管理晶片大廠矽力*-KY（6415），今（2026）年第1季營收會季減約15%，主要源自農曆春節假期工作天數減少影響的淡季效應。但今年營運隨陸車載持續加溫、重奪手機市占率，且其餘產品線不致再形惡化等原因，看好今年營運將迎谷底翻揚契機。

矽力*-KY 2026年下半年營收年成長率將重回20-30%目標區間，毛利率將重回50-55%中上緣，車用今年營收將年增50%，營收占比挑戰20%，資料中心業績將成長，2027年AI Server CPU/GPU V-Core產品開始放量。權證券商建議，看好矽力*-KY後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日逾四個月的認購權證，參與這波偏多行情。（群益金鼎證券提供）

