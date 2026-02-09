創意、京元電 選長天期

台股上周五（6日）買盤拉尾盤，終場小跌18點，收31,782點，周線終止連六紅。發行券商指出，看好創意（3443）、京元電子（2449）等電子股後市表現的投資人，可留意相關權證布局機會。

創意1月營收42.36億元，月減11%、年增108%，略優於法人的預期，主要來自加密貨幣、CSP N3 CPU出貨動能維持強勁。其中，NRE/Turnkey營收占比分別為13%/87%，對比12月分別下滑52%、成長4%。

目前在手的CSP大型AI ASIC密集自2025年第4季起至2026年進入量產，預期2026年Turnkey成長率與2025年相當、NRE持平，由此推估2026年營收年成長幅度有機會成長四成，並且延續至2027年美系車用專案、CSP下一代CPU量產等，展望更加樂觀。

整體而言，隨著2026~2027年多個AI專案轉量產及進入開花結果階段，雖然稀釋毛利率表現，然隨著營收規模擴大，帶動更大營運槓桿效益及獲利新高。

此外，法人指出，國內IC測試大廠京元電子在AI相關產能評估2026年全年已滿載，預燒測試對GPU、後續的ASIC、CPU將為不可逆的流程，而京元電子的客製化能力和同時扮演封測廠角色，賦予公司「打帶跑」及「盜壘」能力，亦提升客戶轉換供應商的成本，預期今年將投產的頭份及楊梅廠區將在今年下半年快速轉化為營收。

京元電有望獨占GPU客戶最新世代AI產品測試服務，也使ASIC的測試服務向上擴展至CP段、且搭配該ASIC使用的CPU亦開始貢獻營收。考量營運在2025-2027年進入快速成長期，且成長性顯著高於產業平均。

權證發行商建議，看好創意、京元電子後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日逾四個月的相關認購權證。