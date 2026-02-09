期貨商論壇／黃金期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理

黃金市場在年初上演驚心動魄的一幕。1月29日金價衝上每盎司5,594美元的歷史新高，隨後因美國聯準會人事變動與地緣政治影響，及芝商所宣布大幅提高黃金期貨保證金，單日急挫近10%，跌至4,700美元附近整理，幾乎抹去年初以來的漲幅。

此波動凸顯黃金在全球金融體系中「避險」與「投機」兩種角色的激烈拉扯，投資人只能在劇烈震盪中尋找新的平衡。從籌碼面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，至2月5日基金持倉水位從高峰的1,089.9公噸略減到1,077.9公噸，整體持倉仍偏多，未見明顯減碼跡象。

目前各大機構對黃金後市看法分歧，反映市場對通膨走勢、美元強弱、全球央行政策及地緣政治風險的不同解讀，也進一步加劇金價波動。2026年的黃金，已不再只是「避險天堂」，而是演變為「高波動的投機工具」。在此背景下，投資人不宜將資產過度集中於單一貴金屬，中長期可留意季線或半年線的進場機會，並將目標關注在因各國央行需求推升的長線趨勢。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

