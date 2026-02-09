期貨商論壇／國泰金期 有看頭

2025年金融市場遭遇川普對等關稅、新台幣升值風暴影響，所幸股市再現多頭榮景，去年13家金控稅後純益5,863.2億元，加計上半年新光金295.5億元虧損後，獲利降至5,567.7億元，寫史上第三高，年減6.9%。

金控獲利表現部分，國泰金（2882）去年稅後純益1,079.9億元，每股獲利（EPS）7.08元，若排除提列外匯價格變動準備金217.5億元一次性影響，全年稅後純益創歷史次高。去年國泰金主要子公司獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信全年稅後純益皆續創歷史新高。

國泰人壽全年稅後純益565.5億元，全年新契約CSM逾900億元，再創佳績。國泰世華銀行全年淨利息收入呈現雙位數增長，全年稅後純益435.1億元，年成長為13%。國泰證券受惠台股與複委託市場交易熱絡，帶動獲利成長，全年累計稅後純益45億元，再創歷史新高。國泰投信總管理資產規模新台幣2.4兆元、年增7%，帶動全年稅後純益27.5億元，年成長13%。

另外，高股息基金規模穩定增長，國泰永續高股息（00878）基金規模突破4,600億元，而國泰永續高股息最大成分股為國泰金，投資人持續投入國泰永續高股息將有助推升國泰金股價表現，投資人不妨可以留意國泰金期（CKF）做相關操作。（群益期貨提供）

