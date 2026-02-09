台指期震盪整理偏多 期貨商：美股走勢成關鍵

台股上周五（6日）震盪劇烈，終場指數下跌18點、跌幅0.06%、收在31,782點；台指期下跌95點、至31,807點，正價差為24.08點。期貨商認為，台指期目前呈現上有壓下有撐的情況，在站回短期均線前，可能維持震盪整理偏多走勢。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨多單增加210口至2,028口，其中外資淨空單減少1,641口至25,102口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加368口至335口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為4.6萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權多空皆無明顯表態。

永豐期貨指出，6日選擇權未平倉量部分，2月第一周周五結算的大量區買權OI落在33,000點，賣權最大OI落在31,500點; 月買權最大OI落在33,000點，月賣權最大OI落在29,000點。

整體來說，台股目前的止穩仍偏向被動防守而非主動進攻，因此近期美股走勢將成為關鍵觀察點，若美股弱勢反彈甚至再度轉跌，台股月線下方的震盪時間勢必拉長，反之若美股能出現量價配合的止跌訊號，台股有機會開始表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為悲觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待。

技術面上，台股波動率持續走升，目前持續測試月線支撐，短線以震盪保守看待。

元富期貨認為，台指期上周五再受美國科技股回檔所拖累，以跳空方式跌破月線，且跌點一度將近700點，所幸權值三雄台積電（2330）、台達電及鴻海陸續回神，使跌幅收斂至月線附近，終場以黑K棒留長下影線作收。

指數目前呈現上有壓下有撐的情況，在站回短期均線前，可能維持震盪整理偏多走勢。