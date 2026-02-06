資金回頭！台指期夜盤報復 大漲逾400點

台指期夜盤6日開盤後，在美股電子盤先蹲後跳帶動中，以31,847點、上漲58點開出後，雖一度壓低翻黑來到31,753點、下跌36點，但在資金回流，美股電子盤翻紅大漲下，開高走高，一度衝高至32,239點、大漲450點；而截至晚間9點30分左右，指數大漲至32,203點、約上漲412點附近遊走。

6日美股電子盤焦點，在於亞馬遜今年資本支出達2,000億美元後，引發投資人對全年獲利恐遭壓抑的疑慮中，跌幅一度逾10%，但在市場資金開始逢低回流，跌勢逐漸收斂下，比特幣、乙太幣反彈，道瓊電子盤大漲逾200點、那斯達克電子盤也上漲逾100點，黃金重返4,900美元大關，原油則因美伊開始談判而回跌中，進一步擴大台指期夜盤在上半場的漲勢。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,805元、上漲25元附近遊走，電子期上漲1.45%、半導體期上漲約1.81%，中型100期貨指數上漲1%。

台股6日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌18點，收31,782點，其中，外資現貨賣超71.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,641口至25,102口；投信買超68.1億元，自營商賣超188.8億元，三大法人合計賣超192.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，6日台股價跌量縮，雖盤中重挫600點，但終場留長下影線，不僅守住2日低點31,359，也守住月線，但上方短期均線下彎，上檔壓力仍大，必須站回短期均線才能重新轉多。