台光電、金像電 權證四檔亮

隨著生成式AI算力需求邁向新高度，高階AI伺服器與800G交換器已成為全球資料中心的標配。受惠輝達新一代Rubin平台對高階材料的剛性需求，銅箔基板（CCL）龍頭台光電（2383）、伺服器板大廠金像電（2368）展現強勁成長動能。法人指出，2026年將是PCB產業從「量能競爭」轉型為「材料競爭」的關鍵年，雙雄獲利有望同步創下歷史新高。

台光電憑藉在高階無鹵材料的領先優勢，成功切入AI晶片供應鏈。隨著AI伺服器主板層數從20層提升至30層以上，並採用低損耗的M9等級材料，台光電產品單價（ASP）顯著提升。

市場法人預估，台光電2026年全年營收有望突破1,200億元大關，每股純益（EPS）更有機會挑戰60元以上。外資券商近期紛紛調升其目標價，最高上看2,250元，反映市場對其在Rubin平台市占率的高度信心。

金像電作為全球伺服器板龍頭，在AI浪潮中獲益匪淺。法人預期2026年金像電伺服器業務占比將攀升至80％。受惠於美系雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出，以及蘇州與泰國新產能的釋放，金像電在高階PCB的市占率將由40％跨越至50％。市場對金像電2026年的獲利預估極為樂觀，預期獲利將較2025年呈現翻倍式成長，外資最新報告更將其目標價推升至800元以上，重申「加碼」評等，且2026年下半年泰國一廠二期產能將進一步開出，成為重要的營運動能來源之一。

權證發行商建議，看好台光電、金像電後市的投資人，可留意價內外20％內、距離到期日90天以上的認購權證，參與PCB產業爆發行情。