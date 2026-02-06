友達、群創 權證押逾五個月

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

股價苦無表現的面板族群，近來受惠電視面板報價上揚，加上友達（2409）、群創（3481）雙雙搭上低軌衛星題材，股價跟進升空。法人看好今年消費性電子將逐步湧現疫情後的換機潮，電視面板出貨受惠冬季奧運與世足賽等國際大型賽事，推升兩大面板廠營運動能。

法人分析，友達受惠電視品牌加大採購力道，預計調高電視面板報價，部分電視品牌元月採購動能相對強勁，支撐電視面板需求維持穩定，面板廠可保持較高稼動率。友達旗下新設子公司「友達智慧移動」首次在CES亮相，展示顯示介面、車用運算、智慧車聯三大領域。消費性電子產品有望出現疫情後的換機潮，電視面板受到國際大型賽事帶動，筆電領域因Windows 10正式退場，有助更新潮。

經濟部日前公布「A+企業創新研發淬鍊計畫」第二次決審結果，友達提出的「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」備受關注，顯示友達跨入衛星通訊領域的企圖，為面板產業開拓高附加價值新市場。

群創同樣受惠國際大型運動賽事帶動，電視面板報價可望上揚。另外市場傳出，群創布局多年的面板級封裝（FOPLP）打入SpaceX供應鏈，推升群創股價上漲。法人分析，群創FOPLP先進封裝產能維持滿載，訂單能見度已看到2026年中，加上Poineer合併報表效益，今年可望帶動車用全年營收提升，並切入日系車廠供應鏈，拓展智慧座艙市場。

權證發行商表示，投資人若看好友達、群創後續表現，可挑選價外20%至價內10%，有效天期逾150天的權證，小金搏大利。

