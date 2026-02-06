全民權證／華新 選逾六個月

華新（1605）同時跨足綠能光電、商貿及地產等業務。去年第3季營收比重為不銹鋼51%、電線電纜28%、資源事業18%；轉投資包括華邦電、華新科、華東等，受惠記憶體缺貨效應，營運可期。台灣強韌電網計畫推進，電網升級、輸配電建設與再生能源併網需求維持高檔，華新提供電線電纜事業穩定中期訂單來源，後市可期。AI資料中心與算力建設快速成長，帶動電力、冷卻與能源工程相關電纜需求，即使建築業景氣偏弱，AI與能源投資可彌補傳統需求缺口。銅價上漲透過長約與點價機制完整反映至客戶報價，使毛利率持穩。

若看好華新股價表現，可選價內外10%以內、有效天期逾180天的商品介入。（元大證券提供）

