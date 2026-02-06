全民權證／智邦 挑價內外15%

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

智邦（2345）公布今年1月自結營收，受惠AI數據中心與高階交換器需求持續噴發，單月營收達215.27億元，雖因季節性因素較上月微減，但較去年同期大增71.9％，創歷年同期新高，使股價表現逆勢上揚。

法人分析，智邦目前成長動能主要來自雲端服務供應商對AI叢集的大規模部署。隨著資料流量暴增，400G與800G高速交換器已成為出貨主力。展望2026年，智邦除AI加速器模組持續放量外，今年更將開始出貨1.6T交換器。外資報告指出，智邦在白牌交換器的領先地位穩固，目標價上看1,620元。

權證發行商建議，看好智邦後市的投資人，可挑價內外15％以內、剩餘天數逾150天的認購權證參與行情。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看

甲骨文數據中心貸款遭轉賣？網憂「市場降溫」：OpenAI成風險核心

智邦最強元月 展望正向

位居AI浪潮要角「兆元宴」新成員奇鋐、智邦股價都逆勢上揚

相關新聞

資金回頭！ 台指期夜盤報復大漲逾400點

台指期夜盤6日開盤後，在美股電子盤先蹲後跳帶動中，以31,847點、上漲58點開出後，雖一度壓低翻黑來到31,753點、...

台光電、金像電 權證四檔亮

隨著生成式AI算力需求邁向新高度，高階AI伺服器與800G交換器已成為全球資料中心的標配。受惠輝達新一代Rubin平台對...

友達、群創 權證押逾五個月

股價苦無表現的面板族群，近來受惠電視面板報價上揚，加上友達（2409）、群創（3481）雙雙搭上低軌衛星題材，股價跟進升...

全民權證／華新 選逾六個月

華新（1605）同時跨足綠能光電、商貿及地產等業務。去年第3季營收比重為不銹鋼51%、電線電纜28%、資源事業18%；轉...

全民權證／智邦 挑價內外15%

智邦（2345）公布今年1月自結營收，受惠AI數據中心與高階交換器需求持續噴發，單月營收達215.27億元，雖因季節性因...

全民權證／聯發科 兩檔風光

聯發科（2454）日前舉行法說會，會中公布去年第4季營收優於公司財測，法人看好ASIC對聯發科的貢獻將日益增加，尤其Go...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。