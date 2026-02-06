全民權證／智邦 挑價內外15%

智邦（2345）公布今年1月自結營收，受惠AI數據中心與高階交換器需求持續噴發，單月營收達215.27億元，雖因季節性因素較上月微減，但較去年同期大增71.9％，創歷年同期新高，使股價表現逆勢上揚。

法人分析，智邦目前成長動能主要來自雲端服務供應商對AI叢集的大規模部署。隨著資料流量暴增，400G與800G高速交換器已成為出貨主力。展望2026年，智邦除AI加速器模組持續放量外，今年更將開始出貨1.6T交換器。外資報告指出，智邦在白牌交換器的領先地位穩固，目標價上看1,620元。

權證發行商建議，看好智邦後市的投資人，可挑價內外15％以內、剩餘天數逾150天的認購權證參與行情。（國泰證券提供）

