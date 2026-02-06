全民權證／聯發科 兩檔風光

聯發科（2454）日前舉行法說會，會中公布去年第4季營收優於公司財測，法人看好ASIC對聯發科的貢獻將日益增加，尤其Google TPU v8今年第4季將量產，加上ASIC市場規模持續擴大，聯發科將爭取到更高市占率。法人分析，聯發科ASIC營收今年預估逾10億美元，明年將達數十億美元，占整體營收逾兩成。因2027年TPU將有完整全年貢獻，同時下一代項目2028年將貢獻營收，聯發科目標2028年取得10%到15%的市占率。至於去年第4季營收優於財測，主因在於旗艦手機晶片天璣9500放量。

權證發行商表示，若看好聯發科，可挑價內外5%以內，有效天期逾120天的權證靈活操作，參與個股行情。（台新證券提供）

