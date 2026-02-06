全民權證／聯發科 兩檔風光
聯發科（2454）日前舉行法說會，會中公布去年第4季營收優於公司財測，法人看好ASIC對聯發科的貢獻將日益增加，尤其Google TPU v8今年第4季將量產，加上ASIC市場規模持續擴大，聯發科將爭取到更高市占率。法人分析，聯發科ASIC營收今年預估逾10億美元，明年將達數十億美元，占整體營收逾兩成。因2027年TPU將有完整全年貢獻，同時下一代項目2028年將貢獻營收，聯發科目標2028年取得10%到15%的市占率。至於去年第4季營收優於財測，主因在於旗艦手機晶片天璣9500放量。
權證發行商表示，若看好聯發科，可挑價內外5%以內，有效天期逾120天的權證靈活操作，參與個股行情。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。