快訊

台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

台東彩券行第10次刮中百萬元 女子抱著刮刮樂睡一晚

後背包突然冒出「2隻毛毛手」路人全嚇壞 本尊現身200萬人直呼超萌

聽新聞
0:00 / 0:00

2月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北6日電

台北股市今天下跌18.35點，收31782.92點。2月電子期收1942.65點，下跌4.15點，正價差0.19點；2月金融期收2433.4點，下跌5.4點，逆價差0.87點。

2月電子期以1942.65點作收，下跌4.15點，成交753口。3月電子期以1944.4點作收，下跌6.7點，成交16口。

電子現貨以1942.46點作收，上漲3.31點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.19點。

2月金融期以2433.4點作收，下跌5.4點，成交581口。3月金融期以2438.8點作收，下跌3點，成交1口。

金融現貨以2434.27點作收，下跌4.84點；2月金融期貨與現貨相較，逆價差0.87點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股開低急殺逾500點摜破月線！五大權值僅靠日月光投控撐場

2月台股期指跌509點

整個2月免門票！蓋婭莊園「5地區」限定免費入園 新春加碼「限量入園禮、天天撒紅包」走春拿好康

2月電子期金融期齊跌

相關新聞

2月電子期金融期齊跌

台北股市今天下跌18.35點，收31782.92點。2月電子期收1942.65點，下跌4.15點，正價差0.19點；2月...

台指期 上有壓下有撐

股期雙市昨（5）日同步震盪回檔，加權指數跌488點收31,801點，台指期則跌509點至31,907點，正價差達105....

期貨商論壇／台化期 後市看俏

台化（1326）獲利與國際油價高度連動，國際油價上漲，報價有調漲空間，有助獲利成長。法人預期，考量近期油價走升且年後進入...

期貨商論壇／那指期 伺機操作

美國科技類股行情近期冷卻，那斯達克指數從去年10月底就停止創高，橫盤震盪三個月時間，投資人對AI科技股定價悄悄轉變。法人...

友達、群創 權證逾五個月

近來面板雙虎友達（2409）、群創（3481），因「太空商機」題材吸引買盤大舉進駐，推升股價強揚。昨（5）日友達更因介入...

雄獅、八方雲集 權證四檔靚

農曆春節假期即將來臨，觀光與內需消費同步升溫。雄獅（2731）受惠旅遊需求回補與產品結構優化，營運動能轉強；八方雲集（2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。