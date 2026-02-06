聽新聞
2月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌18.35點，收31782.92點。2月電子期收1942.65點，下跌4.15點，正價差0.19點；2月金融期收2433.4點，下跌5.4點，逆價差0.87點。
2月電子期以1942.65點作收，下跌4.15點，成交753口。3月電子期以1944.4點作收，下跌6.7點，成交16口。
電子現貨以1942.46點作收，上漲3.31點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.19點。
2月金融期以2433.4點作收，下跌5.4點，成交581口。3月金融期以2438.8點作收，下跌3點，成交1口。
金融現貨以2434.27點作收，下跌4.84點；2月金融期貨與現貨相較，逆價差0.87點。實際收盤價以期交所公告為準。
