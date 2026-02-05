台指期夜盤劇震逾500點 法人：美股止穩前這件事機率高

台指期夜盤持續受美股科技股賣壓影響，高通、超微（AMD）等財報未達市場預期。台指期夜盤5日以31,951點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。法人認為，短線來看，在美股尚未止穩之前，台股維持區間整理的機率仍偏高。

截至晚間9點35分，台指期夜盤報31,663點、跌239點、跌幅0.7%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至32,032點，盤中由紅翻黑至最低31,514點，高低點震盪達518點。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期夜盤暫時持續失守32,000點整數關卡，隨著封關將近，市場買盤轉趨觀望，指數短線再度回測月線支撐。後續仍須留意美國財報季進展與政策面變化對資金情緒的影響，若量能無法持續放大，指數上檔空間恐將受壓抑。

事實上，關鍵在於盤中與收盤皆未有效跌破月線支撐，代表中期趨勢尚未遭到破壞，本波拉回本質上仍偏向高檔修正而非趨勢反轉；從外部環境來看，美股近期下跌主因仍圍繞在降息時點延後的預期修正、部分科技股評價過高後的獲利了結，以及短線資金風險偏好降溫，只要美股尚未出現恐慌性長黑或關鍵均線失守，台股自然不易走出獨立崩跌行情，因此這波修正大概率仍需等待美股先行止穩，台股才有條件重新聚焦基本面。

此外，近期成交量明顯萎縮，顯示追價意願不足，市場轉為觀望而非恐慌，這種量縮下跌通常意味著賣壓並未全面擴散，而是資金暫時退場等待更明確的方向，特別是權值股的表現更具指標性。

展望後市，可觀察台積電（2330）走弱是否對指數形成壓力，也應留意法人在高檔的調節動作。若行情真正轉空，通常會伴隨放量跌破關鍵支撐，但目前尚未出現此訊號。短線而言，在美股未止穩、量能無法有效放大前，台股仍可能維持區間震盪整理格局。