友達、群創 權證逾五個月

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
友達董事長彭双浪。記者李珣瑛／攝影
近來面板雙虎友達（2409）、群創（3481），因「太空商機」題材吸引買盤大舉進駐，推升股價強揚。昨（5）日友達更因介入低軌衛星領域獲得證實，股價開高收高，大漲近3%、收15.6元，成交量僅次於群創躍市場第二大。

從面板產業角度來看，隨冬奧及世足賽等大型運動賽事年中登場，拉貨需求提前釋出，帶動電視面板價格止跌轉彈，元月主流尺寸包括32吋、43吋、55吋、65吋、及75吋電視面板價格，分別月增3%、2%、1%、1%與持平。

從個別公司觀察，在鈣鈦礦太陽能電池方面，法人指出，友達的面板技術與鈣鈦礦有高度相似性，一但切入生產將有不小優勢；旗下友達能源研發部門一直密切關注矽與鈣鈦礦結合的技術，以突破傳統太陽能的效率瓶頸。

友達提出的「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」，更是鎖定低軌衛星應用領域，由固定式聯網設備，延伸至車用、海事與航空等移動通訊，並開發全球首款兼具高透光與衛星通訊功能的天線產品。

群創方面，最重要的利多題材，就是利用舊有面板產線發展扇出型面板級封裝，成功打入低軌衛星SpaceX供應鏈，承接RF射頻晶片地端接收模組訂單，並積極搶攻AI與高階晶片封裝商機，法人估計訂單能見度達今年年中。

而在車用方面，群創去年併購Pioneer，企圖擴大智慧座艙產品組合並提升亞太、日本OEM供應鏈的滲透率。尤其切入日系車廠成為智慧座艙一線大廠後綜效可期，法人預估今年將帶來翻倍的營收貢獻。

權證發行商建議，若看好友達、群創等「太空商機概念股」後市股價表現，可選相關連結的認購權證進行布局。標準以價內外15%內、剩餘天數逾五個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

