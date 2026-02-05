全民權證／勤誠 押價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

勤誠（8210）受惠AI需求暢旺，法人看好除原有GB系列、ASIC份額提升，未來還有非雲端服務供應商（CSP）HGX訂單，及2027年潛在新ASIC、輝達新產品機殼訂單挹注，上修今、明年獲利預估值。

法人分析，勤誠今年非CSP訂單續增，相關HGX訂單出貨將大增，因下游組裝廠客戶取得獨家供應訂單，加上AWS對HGX伺服器需求維持強勁，全年HGX伺服器出貨將達9~10萬台，年增約四成。勤誠馬來西亞廠預計第3季開始放量，加上中國大陸AI、ASIC訂單將於農曆年後開標，法人預估今年營收及獲利增逾六成。權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日逾90天的相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供、記者盧宏奇整理）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

勤誠 權證 馬來西亞
