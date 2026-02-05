全民權證／茂迪 挑逾四個月
太陽能廠茂迪（6244）受惠鈣鈦礦太陽能電池題材發酵，昨（5）日吸引市場買盤簇擁，激勵股價開高走高，早盤即亮燈強鎖漲停至終場，漲停價29.6元攀本波反彈來高峰。
特斯拉執行長馬斯克拓展能源版圖，精準鎖定異質結（HJT）與鈣鈦礦（Perovskite）等次世代技術，激勵鈣鈦礦太陽能題材瞬間爆火，吸引市場買盤大舉搶進，強推茂迪等相關個股紛紛亮燈漲停。茂迪將鈣鈦礦疊層技術視為突破同質化競爭的關鍵，2026至2027年將推出轉換效率逾30%的疊層電池產品，鎖定高端應用市場。權證發行商建議，若看好茂迪後市，可選價外20%至價內10%、距到期日逾120天的相關認購權證進行布局。（永豐金證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
