期貨商論壇／台化期 後市看俏

台化（1326）獲利與國際油價高度連動，國際油價上漲，報價有調漲空間，有助獲利成長。法人預期，考量近期油價走升且年後進入傳統補庫存旺季，看好營運表現。投資人亦可搭配台灣中型100期貨，伺機靈活布局。

台化隸屬台塑集團，產品為紡纖上游原料。台化2025年因石化供過於求及美國關稅夾擊，全年營收衰退17.7%、每股稅後盈餘（EPS）首度虧損賠0.94元。但塑膠部門已於去年第4季下旬由虧轉盈。

籌碼面而言，台化股本上百億元，法人看法與動向相當重要；去年股價一直維持在低檔，直至今年元月，外資對台化買盤轉為積極，股價才有起色，另一方面也是因為公司股價處於低基期，評價偏低。隨著外資買超台化，投信基於基本面好轉，1月底也開始買超台化，股價起漲，近日一度向上挑戰50元。

技術面而言，股價在去年11月已稍轉強，但買盤並不積極，股價橫盤整理兩個多月，直至今年1月中旬，首次出現第一根長紅棒，顯示買盤出籠，股價站上所有均線以上，並展開攻勢，股價一路揚升至此波最高點46.5元，近日雖暫時回檔，但出現量縮，顯示賣壓不重，待整理過後，預期仍有轉強機會。（台新期貨提供）

