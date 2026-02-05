全民權證／富世達 兩檔看旺
富世達（6805）2025年第4季營收符合法人預期，後市受惠伺服器業務持續強勁，目前GB300滑軌已小量出貨，通用型伺服器滑軌需求可期，因此對其維持「買進」評等。
展望後市，法人看好，富世達在GB300滑軌已向部分雲端服務供應商客戶小量出貨，而在今年首季通用型伺服器滑軌需求較同期顯著增加，全年滑軌營收將呈翻倍成長。在伺服器業務水冷快接頭及滑軌持續帶動下，預估2026年每股純益約為62.56元，營運成長可期。
權證發行商建議，看好富世達後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。標準則以價內外15%以內、剩餘天數逾90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）
