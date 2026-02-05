雄獅、八方雲集 權證四檔靚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

農曆春節假期即將來臨，觀光與內需消費同步升溫。雄獅（2731）受惠旅遊需求回補與產品結構優化，營運動能轉強；八方雲集（2753）在展店與海外布局帶動下，營收穩健攀升，兩檔成內需復甦代表，相關權證可伺機布局。

中國大陸文旅部宣布，近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，利多消息帶動沉寂已久的觀光休閒族群全面走揚。易飛網強攻漲停，山富、雄獅分別收漲逾5%與4%。此外，台灣餐飲市場在連續兩年高成長後，餐館成長動能趨緩，美食-KY、八方雲集、揚秦、瓦城等業者因此積極布局美國市場，尋求新動能。

法人分析，隨航空公司2026年新機隊陸續到位、桃機第三航廈北廊廳啟用，加上日圓維持弱勢，出境旅遊人數可望穩健成長。

雄獅第4季營收逆勢成長，預期單季獲利年增逾40%。法人預估2025年每股純益（EPS）達17.02元、年增74%，全年獲利可望改寫新高，財報表現具題材。

雄獅短期受惠寒假與春節連假帶動出境旅遊人數攀升，旺季效應將推升2026年第1季本業獲利續創新高。展望2026年，出境旅遊市場熱度不減，加上國定假日增加，有助帶動旅遊需求，預期營運動能延續。現金殖利率方面，法人預計，雄獅依過往七成以上配發率推估，現金股利約11元，殖利率約6.4%，雄獅憑藉多元差異化產品策略，2025年營收仍維持6.8%增幅，具中長期投資價值；八方雲集配發率約88%，現金股利約11元，殖利率約5.9%。

若看好雄獅、八方雲集等相關權證後市表現，可選價內外20%以內、剩餘天數逾60天的認購權證靈活操作。

雄獅 旅遊
