期貨商論壇／那指期 伺機操作

美國科技類股行情近期冷卻，那斯達克指數從去年10月底就停止創高，橫盤震盪三個月時間，投資人對AI科技股定價悄悄轉變。法人建議，可利用那斯達克指數期貨伺機操作。

期貨法人分析，AMD公布財報，營收及每股稅後盈餘皆優於市場預期，不過股價大跌約17%，回吐今年來所有漲幅，一方面是因第4季營收與EPS成長幅度低於第3季，第3季營收與EPS的成長幅度分別為36%以及60%，第4季的成長幅度低於第3季，引起成長放緩的疑慮。

另外，下一季的財測相對保守，市場預期第1季營收應該要能在客戶持續擴大晶片支出下繼續成長，但財測給出的數據卻是98億美元季減約5%，代表AMD在整體成長的步調中無法持續攻城掠地。

谷歌公布財報，第4季營收1,138億美元，高於市場預期的1,113億美元，EPS 2.82美元也優於預期的2.63美元，但盤後股價一度下跌約6%，主因資本支出來到1,750億~1,850億美元，幾乎是去年全年的兩倍，代表谷歌全力押注AI發展，引起市場對於回收的擔憂。

市場對AI科技股的預期維持高檔，股價包含成長預期，如果不能維持高成長，股價將被重新檢視。（凱基期貨提供）

