台指期 上有壓下有撐

股期雙市昨（5）日同步震盪回檔，加權指數跌488點收31,801點，台指期則跌509點至31,907點，正價差達105.73點。期貨分析師提醒，台指期逼近封關倒數，仍需留意短線震盪擴大，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日受美國科技股重挫影響，跳空開低逾400點，在記憶體、ABF與低軌衛星等熱門族群相繼熄火拖累下，指數一路回檔至月線附近才見止跌，終場大跌509點，收黑K。目前盤勢呈現上有壓、下有撐格局，在站回短期均線前，短線恐維持震盪整理走勢。

籌碼面部分，三大法人賣超903.8億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,373口至1,818口，其中外資淨空單增加1,044口至26,743口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,212口至33口。

選擇權未平倉量部分，2月F1大量區買權OI落在33,000點，賣權最大OI落在29,000點；月買權最大OI落在34,000點，月賣權最大OI落在29,000點；全月份未平倉量put/call ratio值由1.78下降至1.29；VIX指數上升1.39至28.84；外資台指期買權淨金額1.95億元 ; 賣權淨金額0.54億元，整體選擇權籌碼面偏空。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期昨日失守32,000點整數關卡，隨著封關將近，市場買盤轉趨觀望，指數短線恐再度回測月線支撐。後續仍須留意美國財報季進展與政策面變化對資金情緒的影響，若量能無法持續放大，指數上檔空間恐將受壓抑。

關鍵在盤中與收盤皆未有效跌破月線支撐，代表中期趨勢尚未遭破壞，本波拉回仍偏向高檔修正而非趨勢反轉；從外部環境來看，美股近期下跌主因仍圍繞在降息時點延後的預期修正、部分科技股評價過高後的獲利了結，及短線資金風險偏好降溫，只要美股尚未出現恐慌性長黑或關鍵均線失守，台股自然不易走出獨立崩跌行情，因此這波修正大概率仍需等待美股先行止穩，台股才有條件重新聚焦基本面。