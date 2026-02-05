快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

2月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北5日電

台北股市今天下跌488.54點，收31801.27點。2月電子期收1947.25點，下跌38.8點，正價差8.1點；2月金融期收2438.8點，上漲6.8點，逆價差0.31點。

2月電子期以1947.25點作收，下跌38.8點，成交547口。3月電子期以1951.1點作收，下跌36.9點，成交2口。

電子現貨以1939.15點作收，下跌37.41點；2月電子期貨與現貨相較，正價差8.1點。

2月金融期以2438.8點作收，上漲6.8點，成交520口。3月金融期以2441.8點作收，上漲5.8點，成交1口。

金融現貨以2439.11點作收，上漲15.66點；2月金融期貨與現貨相較，逆價差0.31點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

太魯閣山林「綠水文山步道」確定2月階段性開放！晶英酒店加碼推出「漫遊導覽行程」一定要去

多頭氣勢如虹、無畏亂流 台指期夜盤衝32,600點

賣友求財！偷填好友電話辦貸款 桃園女觸個資法判2月

整個2月免門票！蓋婭莊園「5地區」限定免費入園 新春加碼「限量入園禮、天天撒紅包」走春拿好康

相關新聞

台指期 外資偏多操作

台股昨（4）日震盪盤堅，終場上漲94點、收在32,289點；台指期上漲139點、至32,423點，正價差為133.19點...

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所於2月4日公告調整黃金期貨契約（GDF）、臺幣黃金期貨契約（TGF）及黃金選擇權契約（TGO）的期貨契約保...

期貨商論壇／台指期 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股資金在農曆年前操作趨於保守，高檔籌碼獲利了結。從結構來看，台指期反映情緒面與資金面調整，而...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

近期美元指數走勢震盪，雖然短線一度勁揚，但上漲動能趨緩。

南電、台燿 權證挑中長天期

台股在歷史高檔區震盪之際，雖居高思危心態出現轉濃跡象，但市場對後市仍抱持高度期待之際，南電（8046）、台燿（6274）...

欣興、定穎 權證四檔熱起來

欣興（3037）、定穎投控（3715）在業績具成長具空間之下，法人積極買進，權證發行商表示，近期氛圍偏多之下，可挑價外1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。