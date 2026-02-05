2月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌488.54點，收31801.27點。2月電子期收1947.25點，下跌38.8點，正價差8.1點；2月金融期收2438.8點，上漲6.8點，逆價差0.31點。
2月電子期以1947.25點作收，下跌38.8點，成交547口。3月電子期以1951.1點作收，下跌36.9點，成交2口。
電子現貨以1939.15點作收，下跌37.41點；2月電子期貨與現貨相較，正價差8.1點。
2月金融期以2438.8點作收，上漲6.8點，成交520口。3月金融期以2441.8點作收，上漲5.8點，成交1口。
金融現貨以2439.11點作收，上漲15.66點；2月金融期貨與現貨相較，逆價差0.31點。實際收盤價以期交所公告為準。
