期貨商論壇／台指期 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股資金在農曆年前操作趨於保守，高檔籌碼獲利了結。從結構來看，台指期反映情緒面與資金面調整，而非基本面轉空。近期強勢上攻的記憶體族群，也逐漸轉入高檔整理，說明即便AI應用確實推動記憶體產業出現結構性改變，但在漲幅已大的背景下，市場仍需要時間消化潛在賣壓與短線籌碼。

整體而言，市場焦點正由「追逐題材」轉向「重估企業價值與競爭態勢」。台指期近期震盪，較合理的解讀應屬於高檔換手與籌碼整理，而非趨勢反轉。只要能持續守穩32,000點整數關卡，短線震盪反而屬於多頭結構中的健康修正。

台股短線震盪，有利於行情走得更長、更穩。看好後市行情持續偏多表現的投資人，建議可透過台指期介入布局。（富邦期貨提供）

