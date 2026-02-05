期貨商論壇／台指期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股資金在農曆年前操作趨於保守，高檔籌碼獲利了結。從結構來看，台指期反映情緒面與資金面調整，而非基本面轉空。近期強勢上攻的記憶體族群，也逐漸轉入高檔整理，說明即便AI應用確實推動記憶體產業出現結構性改變，但在漲幅已大的背景下，市場仍需要時間消化潛在賣壓與短線籌碼。

整體而言，市場焦點正由「追逐題材」轉向「重估企業價值與競爭態勢」。台指期近期震盪，較合理的解讀應屬於高檔換手與籌碼整理，而非趨勢反轉。只要能持續守穩32,000點整數關卡，短線震盪反而屬於多頭結構中的健康修正。

台股短線震盪，有利於行情走得更長、更穩。看好後市行情持續偏多表現的投資人，建議可透過台指期介入布局。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 台指期 短線
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台指期 短線震盪偏多

慶祝行情登場！黃金、白銀、台指期夜盤同步反彈

報復性反彈行情起跑！台指期夜盤大漲300點

美股全倒、台指期夜盤殺363點！網見「崩盤」標題全笑：才1％叫重挫？

相關新聞

台指期 外資偏多操作

台股昨（4）日震盪盤堅，終場上漲94點、收在32,289點；台指期上漲139點、至32,423點，正價差為133.19點...

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所於2月4日公告調整黃金期貨契約（GDF）、臺幣黃金期貨契約（TGF）及黃金選擇權契約（TGO）的期貨契約保...

期貨商論壇／台指期 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股資金在農曆年前操作趨於保守，高檔籌碼獲利了結。從結構來看，台指期反映情緒面與資金面調整，而...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

近期美元指數走勢震盪，雖然短線一度勁揚，但上漲動能趨緩。

南電、台燿 權證挑中長天期

台股在歷史高檔區震盪之際，雖居高思危心態出現轉濃跡象，但市場對後市仍抱持高度期待之際，南電（8046）、台燿（6274）...

欣興、定穎 權證四檔熱起來

欣興（3037）、定穎投控（3715）在業績具成長具空間之下，法人積極買進，權證發行商表示，近期氛圍偏多之下，可挑價外1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。