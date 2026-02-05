期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險優選。路透
匯率期 避險優選。路透

近期美元指數走勢震盪，雖然短線一度勁揚，但上漲動能趨緩。

首先，澳央3日決議將基準利率從3.6%上調1碼至3.85%，符合市場預期，此舉展現澳央偏向鷹派的政策立場，提振澳元表現。其次，華許出任下一任聯準會主席，引發市場高度關注，此一人事消息短線對美元形成支撐。

在降息預期與鷹派政策交錯影響下，美元短期恐將維持區間震盪走勢。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

期貨交易為高槓桿的保證金交易，有高度的投資風險，請投資人設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 日圓匯率
