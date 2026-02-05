台指期 外資偏多操作

台股昨（4）日震盪盤堅，終場上漲94點、收在32,289點；台指期上漲139點、至32,423點，正價差為133.19點。期貨商表示，由於台指期昨日開低走高，重新收復所有均線，目前下方有上揚的月線作為支撐，因此在跌破月線以前，整體偏多架構不變。

在台指期淨部位方面，昨日三大法人淨多單增加1,530口至445口，其中外資淨空單減少797口至25,699口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,467口至1,179口。

元富期貨認為，台指期昨日開低走高，早盤回測32,000點整數大關後出現強勁反彈，重新收復所有均線，終場以紅K棒作收，目前指數下方有上揚的月線作為支撐，因此在跌破月線以前，整體偏多架構不變。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，2月第一周周三結算大量區買權OI落在32,500點，賣權最大OI落在32,000點，月買權最大OI落在33,000點，月賣權最大OI落在29,000點。

整體來說，在封關行情逐步逼近之際，資金有回補績效與布局業績成長的雙重動機，加上台灣在全球AI硬體供應鏈中的關鍵地位不變，指數將挑戰33,000點大關，主要建立在產業趨勢、資金流向與技術結構三者之上，短線震盪難免，但方向已定，修正結束後迎來的將是速度與幅度兼具的主升段行情。

群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為4.5萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。