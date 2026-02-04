快訊

罕見！與普亭視訊通話後 習近平同日和川普通電話

今年第二號颱風「西洋望」形成 最新路徑、對台影響機率曝光

才喊「感情不會斷」…陳怡君涉助理費案 綠廉政會決議停權2年半

聽新聞
0:00 / 0:00

多頭氣勢如虹、無畏亂流 台指期夜盤衝32,600點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤4日開盤，在美股道瓊電子盤漲勢擴大帶動中，以32,477點、上漲61點開出後，一度衝破32,600點大關，來到32,612點、大漲196點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台指期夜盤4日開盤，在美股道瓊電子盤漲勢擴大帶動中，以32,477點、上漲61點開出後，一度衝破32,600點大關，來到32,612點、大漲196點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台指期夜盤4日開盤，在美股道瓊電子盤漲勢擴大帶動中，以32,477點、上漲61點開出後，一度衝破32,600點大關，來到32,612點、大漲196點，雖受短多下車拖累，壓回至32.428點、僅上漲12點，截至晚間9點30分左右，指數上漲至32,500點、約上漲84點附近遊走。

4日美股電子盤焦點，在於超微（AMD）在4日凌晨公布新一季財報後，雖上季營收、每股獲利（EPS）1.53美元，都優於市場預期，其中，資料中心業務營收也超出市場評估，而第1季今年季營收財測中值為98億美元，優於市場預期的93.9億美元，但未達市場最樂觀的100億美元預期中，盤後股價重挫，跌幅一度逾9%下，拖累那斯達克電子盤走勢欲振乏力，加上黃金持續反彈逾2.5%、站回5,000美元大關，白銀勁揚逾7.5%，加上小非農人數僅增加2.2萬人、低於預期，顯示勞動市場持續放緩，但都無礙台股多頭氣勢下，台指期夜盤上半場持續反彈。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,795元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.14%、半導體期上漲約0.24%，中型100期貨指數上漲0.21%。

台股4日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲94點，收32,289點，其中，外資現貨買超120.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少797口至25,699口；投信買超53.8億元，自營商賣超16.7億元，三大法人合計買超157.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，4日台股價漲量縮，站上所有均線，但成交量因靠近封關明顯縮小，指數將震盪整理慢慢消化前方9,000億元以上大量，待成交量回升且均線重回多頭排列才會重新挑戰歷史高點。

台指期 台股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台指期 短線震盪偏多

慶祝行情登場！黃金、白銀、台指期夜盤同步反彈

報復性反彈行情起跑！台指期夜盤大漲300點

美股全倒、台指期夜盤殺363點！網見「崩盤」標題全笑：才1％叫重挫？

相關新聞

台指期 短線震盪偏多

台股昨（3）日在美股止跌回穩下，跳空開高，電子權值股重掌盤面主導權，推升指數順利收復「32K」關卡，指數上漲571點、收...

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

國際貴金屬市場遭遇史詩級波動，繼1月29日黃金期貨價格創高但波動性放大後，1月30日單日狂瀉9%，最大跌幅到12%，創下...

期貨商論壇／元晶期 坐擁題材

元晶（6443）為國內太陽能電池與模組廠，過去營運高度連動政策與內需市場，但近年隨產業應用版圖擴張，市場開始重新評價其定...

欣興、南電 權證認購閃亮

近來台股衝高至32,996點後，連三日回檔逾千點，3日才出現明顯反彈。盤面上，具漲價等利多題材的個股，拉回時買盤承接意願高。在大盤震盪劇烈之際，投資人可運用相關權證，以小額資金參與個股回升行情。

台光電、台燿 權證四檔帶勁

在輝達（NVIDIA）新一代平台Rubin出貨帶動下，GPU AI伺服器的規格持續提升，帶動銅箔基板（CCL）材料升級。...

國巨搶鏡 權證選中長天期

台股在高檔震盪加劇之際，市場焦點轉向基本面，其中，國巨*（2327）等被動元件族群在漲價效應下，成為投資買盤關注的焦點；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。