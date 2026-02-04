多頭氣勢如虹、無畏亂流 台指期夜盤衝32,600點

台指期夜盤4日開盤，在美股道瓊電子盤漲勢擴大帶動中，以32,477點、上漲61點開出後，一度衝破32,600點大關，來到32,612點、大漲196點，雖受短多下車拖累，壓回至32.428點、僅上漲12點，截至晚間9點30分左右，指數上漲至32,500點、約上漲84點附近遊走。

4日美股電子盤焦點，在於超微（AMD）在4日凌晨公布新一季財報後，雖上季營收、每股獲利（EPS）1.53美元，都優於市場預期，其中，資料中心業務營收也超出市場評估，而第1季今年季營收財測中值為98億美元，優於市場預期的93.9億美元，但未達市場最樂觀的100億美元預期中，盤後股價重挫，跌幅一度逾9%下，拖累那斯達克電子盤走勢欲振乏力，加上黃金持續反彈逾2.5%、站回5,000美元大關，白銀勁揚逾7.5%，加上小非農人數僅增加2.2萬人、低於預期，顯示勞動市場持續放緩，但都無礙台股多頭氣勢下，台指期夜盤上半場持續反彈。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,795元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.14%、半導體期上漲約0.24%，中型100期貨指數上漲0.21%。

台股4日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲94點，收32,289點，其中，外資現貨買超120.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少797口至25,699口；投信買超53.8億元，自營商賣超16.7億元，三大法人合計買超157.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，4日台股價漲量縮，站上所有均線，但成交量因靠近封關明顯縮小，指數將震盪整理慢慢消化前方9,000億元以上大量，待成交量回升且均線重回多頭排列才會重新挑戰歷史高點。