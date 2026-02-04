全民權證／啟碁 選價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

啟碁（6285）隨今年交換器產品占比提高、切入光通訊OCS產品領域，加上車用穩健成長及低軌道衛星產品營收占比擴增，法人看好產品結構轉變有利估值上揚。

雖然近期記憶體報價大幅上漲，將衝擊網通產品，法人分析，對啟碁今年成長幅度較高的車用及低軌衛星業務影響有限，且營收規模放大有助毛利率向上，全年獲利仍可成長約四成。

啟碁將自傳統無線網路產品供應商轉型至更高階產品，除低軌道衛星動能維持強勁，美系交換器領導廠商企業用800G高階交換器產品將於第3季開始出貨，美系光通訊領導廠商的OCS則預計2027年挹注營收。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 啟碁 權證
相關新聞

台指期 外資偏多操作

台股昨（4）日震盪盤堅，終場上漲94點、收在32,289點；台指期上漲139點、至32,423點，正價差為133.19點...

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所於2月4日公告調整黃金期貨契約（GDF）、臺幣黃金期貨契約（TGF）及黃金選擇權契約（TGO）的期貨契約保...

期貨商論壇／台指期 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股資金在農曆年前操作趨於保守，高檔籌碼獲利了結。從結構來看，台指期反映情緒面與資金面調整，而...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

近期美元指數走勢震盪，雖然短線一度勁揚，但上漲動能趨緩。

南電、台燿 權證挑中長天期

台股在歷史高檔區震盪之際，雖居高思危心態出現轉濃跡象，但市場對後市仍抱持高度期待之際，南電（8046）、台燿（6274）...

欣興、定穎 權證四檔熱起來

欣興（3037）、定穎投控（3715）在業績具成長具空間之下，法人積極買進，權證發行商表示，近期氛圍偏多之下，可挑價外1...

