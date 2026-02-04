全民權證／啟碁 選價內外15%

啟碁（6285）隨今年交換器產品占比提高、切入光通訊OCS產品領域，加上車用穩健成長及低軌道衛星產品營收占比擴增，法人看好產品結構轉變有利估值上揚。

雖然近期記憶體報價大幅上漲，將衝擊網通產品，法人分析，對啟碁今年成長幅度較高的車用及低軌衛星業務影響有限，且營收規模放大有助毛利率向上，全年獲利仍可成長約四成。

啟碁將自傳統無線網路產品供應商轉型至更高階產品，除低軌道衛星動能維持強勁，美系交換器領導廠商企業用800G高階交換器產品將於第3季開始出貨，美系光通訊領導廠商的OCS則預計2027年挹注營收。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

