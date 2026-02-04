全民權證／貿聯 瞄準逾120天

貿聯-KY（3665）受惠AI需求成長，HPC領域營收占比提升，獲利維持成長趨勢。2025年第3季開始因GB系列Power產品出貨佳，促使毛利率提升。Rubin系列的機櫃瓦數增加，將使Power產品規格與獲利提升。 AEC因終端客戶增加，為今（2026）年另一成長動能。預估HPC領域今年營收年增率達雙位數，營收占比47.8%。

受惠半導體設備客戶資本支出增加，預估工業領域今年營收年增16.5%，營收占比為32.5%。受景氣影響，終端需求未見明顯復甦，預估車用、電器領域今年營收持平，營收占比分別為車用領域9.2%、電器領域9.5%。

權證券商建議，看好貿聯-KY後市股價表現的投資人，可挑價外15%左右、可操作天期120天以上的商品介入。

（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。