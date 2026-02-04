全民權證／台特化 兩檔拉風

台特化（4772）製程道數增加帶動特殊氣體需求，其中，N2相較於N3製程，矽乙烷用量將增加50~100%。台特化至N3製程市占率開始提升，至N2製程成為主供商。市場預估今年UTR將達80%，矽乙烷將成為今明年主要營收成長動能。

台特化維持「一年一新品」產品策略，乾式蝕刻製程所需關鍵氣體AHF於去年上半年通過客戶驗證，下半年小量出貨，市場預期將於今年開始放量。去年日本供應商出現供應異常，更加凸顯供應鏈中斷風險，帶動客戶提高尋求台廠供應鏈積極度下，AHF將於今年隨N2量產加速成長，營收將達到特氣營收占比雙位數。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。