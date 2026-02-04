欣興、定穎 權證四檔熱起來

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

欣興（3037）、定穎投控（3715）在業績具成長具空間之下，法人積極買進，權證發行商表示，近期氛圍偏多之下，可挑價外15%以內的長天期權證操作。

欣興今(2026)年ABF總產能可增加15%。ABF光復廠依AI GPU大客戶投產，60%產能已開出，今年尚有約40%空間可開出；ABF楊梅廠2025年12月底接近滿載，主要承接高階的CSP產品，尚有空間可在擴增，光復加楊梅高階ABF產能比重占35~40%。

今年第1季載板採新策略性價格模式。BT新訂單2025年第4季已陸續依客戶產品類別、量能與重要性進行差異報價，訂價需覆蓋原物料上漲，ABF預期今年第1季採用新價格模式。HDI及PCB預計今年第1季產線轉換調整完畢。

HDI及PCB約占40%營收，過去兩年逐步轉向AI應用，原本規劃中國大陸加台灣廠區2025年底前完成產線調整與轉換，預期剩下台灣廠區今年第1季可望調整完畢，有利於毛利改善。

定穎今年資本支出預估為163億元，相比2025年為30~40億元大幅增加，用於泰國廠設備支出及廠房建設，新產能預計於今年下半年至2027年第1季全部開出。

法人預期今年第2季起，小量出貨GPU產品、第3季放量，第4季ASIC訂單加入貢獻，帶動泰國廠稼動率達滿載。預估今年AI與網通產品出貨逐季顯著成長，AI營收比重將拉高到20%。2025年營收195億元，年增10%，毛利率估20.8%，每股純益（EPS）3.71元。2026至2027年由高階AI產品帶動，估營收分別年增30%及60%，毛利率上升至25.2%及26.1%。

ABF AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

記憶體還是夯…族群中誰能再領先過高？外資押寶「這兩檔」

英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

光通訊、PCB族群各擁題材 吸引買盤追捧

欣興、南電 權證認購閃亮

相關新聞

台指期 外資偏多操作

台股昨（4）日震盪盤堅，終場上漲94點、收在32,289點；台指期上漲139點、至32,423點，正價差為133.19點...

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所於2月4日公告調整黃金期貨契約（GDF）、臺幣黃金期貨契約（TGF）及黃金選擇權契約（TGO）的期貨契約保...

期貨商論壇／台指期 伺機布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股資金在農曆年前操作趨於保守，高檔籌碼獲利了結。從結構來看，台指期反映情緒面與資金面調整，而...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

近期美元指數走勢震盪，雖然短線一度勁揚，但上漲動能趨緩。

南電、台燿 權證挑中長天期

台股在歷史高檔區震盪之際，雖居高思危心態出現轉濃跡象，但市場對後市仍抱持高度期待之際，南電（8046）、台燿（6274）...

欣興、定穎 權證四檔熱起來

欣興（3037）、定穎投控（3715）在業績具成長具空間之下，法人積極買進，權證發行商表示，近期氛圍偏多之下，可挑價外1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。