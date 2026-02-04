欣興、定穎 權證四檔熱起來

欣興（3037）、定穎投控（3715）在業績具成長具空間之下，法人積極買進，權證發行商表示，近期氛圍偏多之下，可挑價外15%以內的長天期權證操作。

欣興今(2026)年ABF總產能可增加15%。ABF光復廠依AI GPU大客戶投產，60%產能已開出，今年尚有約40%空間可開出；ABF楊梅廠2025年12月底接近滿載，主要承接高階的CSP產品，尚有空間可在擴增，光復加楊梅高階ABF產能比重占35~40%。

今年第1季載板採新策略性價格模式。BT新訂單2025年第4季已陸續依客戶產品類別、量能與重要性進行差異報價，訂價需覆蓋原物料上漲，ABF預期今年第1季採用新價格模式。HDI及PCB預計今年第1季產線轉換調整完畢。

HDI及PCB約占40%營收，過去兩年逐步轉向AI應用，原本規劃中國大陸加台灣廠區2025年底前完成產線調整與轉換，預期剩下台灣廠區今年第1季可望調整完畢，有利於毛利改善。

定穎今年資本支出預估為163億元，相比2025年為30~40億元大幅增加，用於泰國廠設備支出及廠房建設，新產能預計於今年下半年至2027年第1季全部開出。

法人預期今年第2季起，小量出貨GPU產品、第3季放量，第4季ASIC訂單加入貢獻，帶動泰國廠稼動率達滿載。預估今年AI與網通產品出貨逐季顯著成長，AI營收比重將拉高到20%。2025年營收195億元，年增10%，毛利率估20.8%，每股純益（EPS）3.71元。2026至2027年由高階AI產品帶動，估營收分別年增30%及60%，毛利率上升至25.2%及26.1%。