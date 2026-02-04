南電、台燿 權證挑中長天期

台股在歷史高檔區震盪之際，雖居高思危心態出現轉濃跡象，但市場對後市仍抱持高度期待之際，南電（8046）、台燿（6274）等AI供應鏈營運看好，權證券商建議，可挑選中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

美系外資券商觀察，南電主要客戶如Broadcom、AMD（含Xilinx）與Marvell今年占營收比為六成，高階ABF部分，還有機會受益來自同業外溢的需求，同時也參與Amazon、Meta、Microsoft的ASIC專案，且預期來自ASIC的貢獻，在下半年占營收比有望超過10%中，上調投資評等與目標價。

南電去年第4季營收111.6億元，季增1.8%、年增41.8%，全年營收為401.7億元，年增24.4%，亦主要受益於Low CTE供給緊缺與記憶體需求強勁，使產品價格與稼動率逐步好轉，市場預估全年毛利率為8.5%，稅後純益14.4億元，年增六倍，每股純益（EPS）2.2元。2026年營收526.9億元，年增31.8%，毛利率14.7%，稅後純益50.4億元，年增2.4倍，EPS進一步成長為7.8元。

台燿隨著重要CSP客戶新一世代ASIC伺服器UBB、CCL小量出貨、且市占率放大，單價與出貨量提升皆有利於彌補傳統拉貨淡季的影響，預估第1季營收94億元，季增3%、年增47.5%，稅後純益12.4億元，季增13%、年增84.5%，EPS為4.3元。

展望2026年，台燿於大客戶新世代ASIC伺服器市占率可望提升，且CCL升級至M8.5，出貨量與價格同步向上，市場估2026年營收為419億元，年增38%，稅後純益61.4億元，年增79.5%，EPS上看21.3元。