期交所於延長聯亞期貨保證金調整期間至2月26日

臺灣期貨交易所2月4日公告延長聯亞期貨契約(OTF)保證金調整期間至2026年2月26日。

這次調整是因聯亞（3081）最近30個營業日內經櫃買中心2026年2月3日再次公布為處置有價證券(前次公布為1月29日)，處置期間為2月4日至2月26日，配合證券市場處置期間，原期交所2026年1月30日台期結字第11503002331號函公告自2月2日至2月23日一般交易時段止，調整聯亞期貨保證金適用比例為標的證券未經處置前兩倍期間，延長至2月26日。

2026年2月26日一般交易時段結束後，聯亞期貨契約(OTF)恢復為2月2日調整前之保證金。參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。