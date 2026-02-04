快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

只花6元就抱走千萬…統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

期交所於延長聯亞期貨保證金調整期間至2月26日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所2月4日公告延長聯亞期貨契約(OTF)保證金調整期間至2026年2月26日。

這次調整是因聯亞（3081）最近30個營業日內經櫃買中心2026年2月3日再次公布為處置有價證券(前次公布為1月29日)，處置期間為2月4日至2月26日，配合證券市場處置期間，原期交所2026年1月30日台期結字第11503002331號函公告自2月2日至2月23日一般交易時段止，調整聯亞期貨保證金適用比例為標的證券未經處置前兩倍期間，延長至2月26日。

2026年2月26日一般交易時段結束後，聯亞期貨契約(OTF)恢復為2月2日調整前之保證金。參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

臺灣期貨交易所 期交所
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

期交所公告延長聯亞期貨契約保證金調整期間

期交所於公告調高黃金期貨等契約保證金

期交所調整黃金期貨及選擇群保證金金額

股王領軍 台股32千金亮相

相關新聞

台指期 短線震盪偏多

台股昨（3）日在美股止跌回穩下，跳空開高，電子權值股重掌盤面主導權，推升指數順利收復「32K」關卡，指數上漲571點、收...

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

國際貴金屬市場遭遇史詩級波動，繼1月29日黃金期貨價格創高但波動性放大後，1月30日單日狂瀉9%，最大跌幅到12%，創下...

期貨商論壇／元晶期 坐擁題材

元晶（6443）為國內太陽能電池與模組廠，過去營運高度連動政策與內需市場，但近年隨產業應用版圖擴張，市場開始重新評價其定...

欣興、南電 權證認購閃亮

近來台股衝高至32,996點後，連三日回檔逾千點，3日才出現明顯反彈。盤面上，具漲價等利多題材的個股，拉回時買盤承接意願高。在大盤震盪劇烈之際，投資人可運用相關權證，以小額資金參與個股回升行情。

台光電、台燿 權證四檔帶勁

在輝達（NVIDIA）新一代平台Rubin出貨帶動下，GPU AI伺服器的規格持續提升，帶動銅箔基板（CCL）材料升級。...

國巨搶鏡 權證選中長天期

台股在高檔震盪加劇之際，市場焦點轉向基本面，其中，國巨*（2327）等被動元件族群在漲價效應下，成為投資買盤關注的焦點；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。